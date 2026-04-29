日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーと元日本ハムの斎藤佑樹氏による特別プログラム『野球未来キャンプ２０２６』が、今年８月に北海道で開催される。同キャンプは、次世代を担う子供たちに野球の楽しさを伝え、未来の野球界を育むことが目的。野球好きで「野球がもっとうまくなりたい！」と思っている小学校４〜６年生が対象となる。日程は８月２７日から３０日までの３泊４日で、集合場所は東京・羽田空