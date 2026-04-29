【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節】(正田スタ)群馬 1-3(前半1-0)仙台<得点者>[群]大畑隆也(38分)[仙]武田英寿2(73分、80分)、菅田真啓(76分)<警告>[群]野瀬翔也(75分)、米原秀亮(89分)[仙]松井蓮之(56分)観衆:3,891人主審:岡宏道