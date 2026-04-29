◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月29日神宮）阪神の中野拓夢内野手（29）が7回に代打で出場。23年から3シーズン続けている全試合出場を継続した。中野は前日の5回に右ふくらはぎに自打球を当てた影響で7回に代打を送られて途中交代。この日、今季初めてスタメンを外れていた。