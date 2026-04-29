女優・出口夏希(24)のスタッフ公式インスタグラムが27日、更新され、出演しているフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」でのオフショットを投稿。「いいね!」が3万件に届こうとしている。 【写真】両手を高くあげて大好評のポーズ「夏希ちゃん可愛すぎます!」 ドラマは2005年、新人教師・朝野峻一（北村匠海）が赴任した若狭水産高校を舞台にしたもので、教え子の菅原奈未（出口夏希）らが水産学校で作るサバ缶