村田光希（２５＝山陽）がＳＧ初出場で初勝利を決めた。２９日、飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」最終日１Ｒ、５周３コーナーで上和田拓海を差して先頭を奪い、振り切った。今節は４日目最終予選１２Ｒで落車（自落）しており「迷惑をかけたし、何としても、という思いはあった。ホッとした」と表情も緩む。「落車後は跳ねもなくなって乗っている感じも悪くなかった。体感はいいと思った」と?