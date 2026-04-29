俳優の山田裕貴が２９日、都内で行われたドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」（Ｕ―ＮＥＸＴ独占配信中）最終話プレミア上映イベントに綾野剛らと共に出席した。同作公開後の反響も大きく、Ｕ―ＮＥＸＴでの月間国内ドラマランキング１、２位を同作品シリーズが独占。「本当に皆さんのおかげです。僕たちが撮影した証しをしっかりと見てくれるというのは、ものすごいありがたいこと」と感謝した。新撰組の組長で、誰よりも熱い