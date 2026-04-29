【ライバル企業の生涯給与】【写真】カルビー×湖池屋 ポテトチップス“2強”の社員待遇を比較油断ならないのは熱中症です。体はまだ暑さになれていないし、小さな子供は遊びに夢中になって水分補給を怠りがち。シニア層も要注意です。ついつい、トイレに行くのがおっくうだからと、飲料を口にしなくなります。今回は飲料メーカーの「伊藤園」と「ダイドーグループホールディングス（HD）」の社員待遇を比較してみます。伊