居酒屋で「店内で吐いたら3万円」という張り紙を見かけたことがある人もいるでしょう。飲酒の席での嘔吐（おうと）は仕方ないと感じている人もいるため、3万円という金額を厳しすぎると思う人もいるかもしれません。 一緒に飲んでいた友人が実際に嘔吐してしまった場合、本当にこの金額を支払う必要があるのでしょうか。本記事では、店内での嘔吐と支払い義務の関係について解説します。 そもそも店が「罰金」を科