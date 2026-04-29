中道改革連合の元衆院議員の米山隆一氏が、26日にX（旧Twitter）を更新。21日に大分県の日出生台演習場で発生した戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂した事故で殉職した隊員3人の葬送式に高市早苗首相が参列しなかったことを批判した。また、集まった一般人からの苦言に反論している。 葬送式は26日に3人が所属する同県の玖珠駐屯地で営まれ、小泉進次郎防衛相らが参列。また、高市首相は同日にXで弔意を示した。 しかし、米山氏はX