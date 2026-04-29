多くの社会人のバイブル的映画、憧れの『プラダを着た悪魔』（2006）20年ぶり待望の続編『プラダを着た悪魔2』が、2026年5月1日の日米同時公開を前にアーリーレビューを解禁。SNSでは、いち早く本作全編を鑑賞した海外ジャーナリストの感想が集まっている。 海外最速レビューでは、1作目の雰囲気そのままに、アン・ハサウェイやメリル・ストリープ、エミリー・ブラント、スタンリ