ネスレ日本は、アイス専用のレギュラーソリュブルコーヒー「ネスカフェ アイスブレンド」の魅力を体験型で訴求するイベント「NESCAFÉ APARTMENT #隣人と溶けるアイスコーヒー」を、ゴールデンウィーク期間の4月28日から5月6日まで、新宿サザンテラス広場で開催している。都会の屋外空間に“アパート”を再現し、生活シーンに重ねて製品の溶けやすさやアレンジの楽しみ方を伝えることで、若年層を含む幅広い層への接点拡大を図