元大阪府知事・大阪市長のタレント・橋下徹が、きょう29日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58※関西ローカル）に出演する。【写真】『ゼニガメ』アインシュタイン河井ゆずる、橋下徹ら登場ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や繁盛店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西人861人へのアンケートをもとに、業務スーパーとIKEAの人気商品ベス