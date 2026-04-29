「スペクタクルな試合だった」CL準決勝で計９発の乱打戦！ パリSGが５−４でバイエルンに先勝！ 指揮官は第２レグに照準「同様の展開になるだろう」

「スペクタクルな試合だった」CL準決勝で計９発の乱打戦！ パリSGが５−４でバイエルンに先勝！ 指揮官は第２レグに照準「同様の展開になるだろう」