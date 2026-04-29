「スペクタクルな試合だった」CL準決勝で計９発の乱打戦！ パリSGが５−４でバイエルンに先勝！ 指揮官は第２レグに照準「同様の展開になるだろう」
現地４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第１レグで、前回大会王者のパリ・サンジェルマンが、ブンデスリーガで連覇を達成したバイエルンとホームで対戦した。
17分にPKで先手を取られたパリSGは、24分にフビチャ・クバラツヘリア、33分にジョアン・ネベスが得点し、逆転に成功。41分に再び失点したものの、45＋５分にウスマンヌ・デンベレがPKでゴールをマークすると、56分にはクバラツヘリア、58分にはデンベレがそれぞれこの日２点目を挙げて、５−２と３点差をつける。
その後、65分と68分に立て続けに被弾。１点差まで詰め寄られたが、そのまま５−４で試合を終えた。
その後、65分と68分に立て続けに被弾。１点差まで詰め寄られたが、そのまま５−４で試合を終えた。
クラブの公式サイトによれば、パリSGのルイス・エンリケ監督は「まずは、今季まだ３敗しかしていないチームに勝てて嬉しい」と切り出す。「立ち上がりは苦戦し、前半は相手に主導権を握られていた。先制点を献上してしまい、試合をコントロールするのに苦労した。それでも、チームは次第に本来のプレーを見せ始めた」と振り返った。
さらに、両軍合わせて９点が生まれた壮絶な乱打戦を「スペクタクルな試合だった」と総括。「欧州屈指の強豪を相手にしている以上、タフなゲームになるのは覚悟しなければならない。勝利できたが、試合を通して苦しい時間が続いた。第２レグも同様の展開になるだろう」と語った。
敵地での第２レグは５月６日に開催。熱いバトルになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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17分にPKで先手を取られたパリSGは、24分にフビチャ・クバラツヘリア、33分にジョアン・ネベスが得点し、逆転に成功。41分に再び失点したものの、45＋５分にウスマンヌ・デンベレがPKでゴールをマークすると、56分にはクバラツヘリア、58分にはデンベレがそれぞれこの日２点目を挙げて、５−２と３点差をつける。
その後、65分と68分に立て続けに被弾。１点差まで詰め寄られたが、そのまま５−４で試合を終えた。
クラブの公式サイトによれば、パリSGのルイス・エンリケ監督は「まずは、今季まだ３敗しかしていないチームに勝てて嬉しい」と切り出す。「立ち上がりは苦戦し、前半は相手に主導権を握られていた。先制点を献上してしまい、試合をコントロールするのに苦労した。それでも、チームは次第に本来のプレーを見せ始めた」と振り返った。
さらに、両軍合わせて９点が生まれた壮絶な乱打戦を「スペクタクルな試合だった」と総括。「欧州屈指の強豪を相手にしている以上、タフなゲームになるのは覚悟しなければならない。勝利できたが、試合を通して苦しい時間が続いた。第２レグも同様の展開になるだろう」と語った。
敵地での第２レグは５月６日に開催。熱いバトルになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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