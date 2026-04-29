発症後の対応はまさに時間との勝負です。眼球マッサージや前房穿刺（ぜんぼうせんし）、酸素吸入といった緊急処置の内容と、その限界についても正直にお伝えします。また、原因となった全身疾患の特定と治療がなぜ必要なのか、循環器内科や脳神経内科など複数の専門科と連携した再発予防の重要性についても、あわせて解説します。 監修医師：柳 靖雄（医師） 東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学