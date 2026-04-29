欧州サッカーベルギー2部昇格プレーオフ欧州サッカー、ベルギー2部のベールスホットに所属する元日本代表MF原口元気が27日（日本時間28日）、パトロ・アイスデン・マースメヘレンとの昇格プレーオフ準決勝第2戦に先発出場。延長戦で値千金の決勝ゴールを挙げると、古巣のJ1浦和サポーターを中心に、日本ファンから称賛の声があがっている。1-1で第1戦を終えて第2戦に臨んだリーグ3位のベールスホットだったが、元ベルギー代表M