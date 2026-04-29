私（イシダルミ）は40代の主婦です。夫（タツヤ、40代）と小6の長女（ミチカ）、小4の次女（マコ）との4人暮らしです。夫婦仲は良好で、次女との関係もいいです。でも小6になった長女とはうまくいっていません。長女は絶賛反抗期で私の言うことを聞かないのです。そのくせ夫の言うことは素直に聞くので、それがまた私をイラっとさせます。私がとくに気になるのは夕食時の長女の態度。私が何度呼んでも長女は返事すらしません。2階