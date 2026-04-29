メキシカンリーグのベラクルスイーグルス入りも戦力外…SNSで報告元オリックスの井口和朋投手が28日、自身のインスタグラムを更新し、今年3月入団したメキシカンリーグのベラクルスイーグルスから戦力外となったことを報告した。「クビになりました!!」と伝えている。井口は武相高（神奈川）、東農大北海道オホーツクから2015年ドラフト3位で日本ハムに入団。救援として2021年には43試合に登板し、防御率1.86でブルペン陣を支