中日などで活躍した中尾孝義氏22四球は「ボールを見極められている証拠」ホワイトソックス・村上宗隆内野手が、メジャー1年目から米球界を沸かせている。29試合出場で12本塁打。本塁打数はヨルダン・アルバレス（アストロズ）とアーロン・ジャッジ（ヤンキース）両外野手を抜き、両リーグ単独トップに立った。中日、巨人、西武の3球団で名捕手として鳴らした野球評論家・中尾孝義氏は「いやー、本当に凄いよね」と喜ぶと同時