本拠地・マーリンズ戦で2登板ぶりに投手専念【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦に今季3勝目をかけて先発マウンドに上がる。指名打者としては出場せず、今季2度目の投手専念となる。前回登板だった22日（同23日）の敵地・ジャイアンツ戦では「1番・投手」で投打同時出場。6回7奪三振5安打無失点の好投を見せたが、勝ち星はつ