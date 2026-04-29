解散命令から早々に「堀さーん！」旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の会長を務めた堀正一氏は、声を掛けたFRIDAY記者と目が合うや、カメラを遮るような仕草を見せた（上写真）。早歩きで立ち去ろうとする堀氏に質問を投げかけ続けると、しばらく行った先で足を止めて、意を決したかのように口を開いた--。堀氏のもとを訪れたのは、新団体設立の真相を確かめるためだ。東京高裁が３月４日に教団への解散命令を支持する決定を出し