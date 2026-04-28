会見の冒頭で謝罪する横浜税関の幹部ら＝２８日、横浜税関横浜税関は２８日、大麻成分を含有する錠剤１８錠が保管場所の川崎外郵出張所（川崎市川崎区）からなくなっていたと発表した。２０２２年４月に国際郵便で海外から持ち込まれたもので、同税関は川崎臨港署に遺失物として届け出た。同税関によると、持ち込まれた錠剤は計１４９錠。３ケースに分けた状態でジッパー付きの袋にまとめられていたが、このうち２ケースか