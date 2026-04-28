インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「タレ目のかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年4月28日時点で集まった2697票でのランキングを紹介します。【1〜5位】「え！ 全員かわいい！」TOP5の芸能人を見る！3位は、俳優の綾瀬はるかさんでした。回答者からは「綾瀬さんのタレ目は、彼女の優しくて癒やされる雰囲気とよくマッチ