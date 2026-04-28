インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「タレ目のかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2026年4月28日時点で集まった2697票でのランキングを紹介します。

【1〜5位】「え！ 全員かわいい！」 TOP5の芸能人を見る！

3位は、俳優の綾瀬はるかさんでした。回答者からは「綾瀬さんのタレ目は、彼女の優しくて癒やされる雰囲気とよくマッチしていて、とてもかわいらしいと思います」「笑った顔がとってもかわいいし、タレ目で柔らかい雰囲気がとてもいい」といった声が寄せられていました。

2位には、俳優の長濱ねるさんがランクイン。「まん丸なタレ目で、ザ・たぬき顔の美女という印象」「くりっとした目にメロメロ。超かわいすぎる」などのコメントが見られました。

そして1位は、俳優の有村架純さんでした。「タレ目で優しい雰囲気がとてもかわいい」「まん丸の大きな目でタレ目という、かわいい要素が有村さんには詰まっていると思います」などの回答が集まっていました。