「大相撲夏場所」（５月１０日初日、両国国技館）関取衆による力士会が２８日、東京・両国国技館で行われ、両国国技館で引退相撲断髪式を５月３０日に引退相撲を行う大山親方（元関脇北勝富士）、３１日に行う桐山親方（元関脇宝富士）が協力を受ける関取衆に感謝を伝えた。昨年９月場所を最後に引退。桐山親方は「忙しさは佳境です。あと１カ月。引退から早い。マゲをもう切るのか、という感じ。実感がないです」と語った。