市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：この先もくもりの日が多く、あす29日と1日・金曜日の日中は20度に届かないでしょう。1日は雨の降る時間があるでしょう。29日の予想天気図です。 小野：低気圧と前線が遠ざかり、大陸から高気圧が進んで来ます。一見、天気がすぐに回復しそうですが、上空に寒気が南下して来ます。このた