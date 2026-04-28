この日昇格して即スタメン出場のカストロが5回に適時二塁打■ 日本ハム 2ー1 西武 （28日・ベルーナドーム）日本ハムは28日、ベルーナドームで行われた西武戦に2-1で逆転勝利した。連敗を4で止めたが、新庄剛志監督が指摘したのは「見えないミス」。借金3で5位に低迷するだけに、まだまだ改善しなくてはならない点はある。打線は4回まで渡邉の前にわずか1安打に封じられていた。そして5回、先頭の清宮幸が右前打で出塁すると、