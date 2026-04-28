NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝木下小一郎／仲野太賀）が、兄・秀吉（＝木下藤吉郎／池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの奇跡を描く物語は快調に進行中。4月26日に放送された第16回「覚悟の比叡山」では、主君・織田信長（小栗旬）の命により、浅井配下の武将・宮部継潤（ドンペイ）の調略と浅井・朝倉方に味方する比叡山・延暦寺の焼き討ちに臨む小一郎＆藤吉郎兄