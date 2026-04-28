オリックスは山岡が4回途中6失点28日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。タマホームスタジアム筑後でのソフトバンクーロッテは、1-0でロッテが接戦を制した。5回、2死から高部瑛斗外野手が安打と二盗で好機をつくると、続く岡大海外野手の適時三塁打で1点を先制。先発の河村説人投手が6回無失点で2勝目を挙げ、石垣元気投手らリリーフ陣も完封リレーを見せた。敗れたソフトバンクは、先発のC.スチュワート・