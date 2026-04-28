今年1月、東京・杉並区の環状七号線で、乗用車が走行中の車に追突して横転した事故で、現場から逃走していたベトナム国籍の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子グエン・アイン・トゥン容疑者（32）は、1月、杉並区方南の環状七号線で、走行中の車に追突して50代の男性運転手にけがをさせ、運転していた乗用車を乗り捨てて逃走した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、グエン容疑者の車のナンバー