女優の坂井真紀（55）が28日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。出演中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の撮影現場での食事事情を明かす場面があった。MCの「博多華丸・大吉」の博多大吉が「今、大河ドラマ出演中ですけど、ここまでの撮影いかがですか？」と質問。坂井は「1人の人物をこんなに長く演じることって、本当に、この機会だけなのではないかと思うので、凄く貴重な日々だなと思ってや