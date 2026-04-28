大分県豊後大野市で4月23日夜、自宅を訪れた50代知人女性を突き飛ばし、座骨を折る大けがをさせたとして、58歳の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、豊後大野市三重町に住む無職の男(58)です。 男は4月23日午後10時45分ごろ、自宅を訪れた知人女性(50代)に対し、突き飛ばして転倒させ、全治約1年の座骨を折る大けがをさせた疑いがもたれています。 女性が翌日午前11時半に豊後大野署に行って相談し、事件が発覚