能登半島地震で被災し、廃業した石川県七尾市の和倉温泉の旅館「十番館」で、電気配線やエアコンなどが盗まれていたことが分かった。旅館を買い取った不動産会社は七尾署に被害届を提出している。不動産会社「ゼン・ランド」（東京）は、十番館をサウナ特化型ホテルに改修するため取得。同社の広報担当によると、今年１２月の開業を目指して建物の調査をする中、３月中旬に客室のユニットバスの水栓金具、天井に据え付けてある