池山新体制のヤクルトが昨年との“違い”を見せているのは明らかだ(C)産経新聞社開幕前は大方の評論家が最下位に予想していたヤクルトが上位をキープしている。25試合を消化した時点で16勝9敗の貯金7。スワローズ・ファンですら予期していなかったであろう快進撃で、池山隆寛新監督の手腕を絶賛する声がやまない。【動画】「ガチで希望」「次回の1軍ではこれを見たいぞ」ファーム降格直後の打席で豪快弾！モイセエフが放った2号2