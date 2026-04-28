東京・渋谷駅前のハチ公広場で4月18日、冤罪被害者の家族らが集まり、再審法改正を求める「渋谷アクション」が行われた。【映像】冤罪被害者家族らの訴え（実際の様子）総合司会を務めたフリーアナウンサーの古舘伊知郎は「袴田さんが言われなき形でああいう風になって58年。とんでもないことが起きている。何で証拠の全面開示とか、不服申し立てとか、検察側のそんな権力側がしっかりと押さえているか。どう思うか」と冤罪被