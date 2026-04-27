南海電鉄は24日、新たな観光列車『GRAN 天空』の運行を開始した。なんば駅と高野山の極楽橋駅を結ぶ。【写真多数】こだわらりがすごい…南海電鉄『GRAN 天空』1号車〜4号車の内部「移動」を単なる手段ではなく、旅そのものを楽しめるよう、空間づくりともてなしにこだわり、沿線地域の文化に触れながら心穏やかなひとときを過ごせる列車旅を届ける。車体は、深紅をベースにゴールドで装飾。南海電鉄の社章（通称「羽車マーク