老朽化に伴いJR別府駅の高架下で進められていた「べっぷ駅市場」のリニューアルが完了し、関係者向けに27日、内覧会が行われました。 【写真を見る】約60年の歴史「べっぷ駅市場」リニューアル完了5月1日オープン大分・別府市 大分県別府市の「べっぷ駅市場」は老朽化に伴い、おととし10月から大規模リニューアルに着手していました。 去年10月に完成したI期エリアに続き、II期エリアの工事が完了