おととしのパリパラリンピック・車いすテニスで金メダルを獲得した上地結衣選手が27日、大分県別府市を訪れ、次なる戦いに向けた決意を語りました。 【写真を見る】女子車いすテニス世界一・上地結衣「別府に来れるという一心で」大会優勝した夜から別府市へメディカルチェックで来別 別府市役所で職員に拍手で迎えられたのは、パリパラリンピック女子車いすテニスで、シングルスとダブルスの2冠に輝いた上地結衣選手です。