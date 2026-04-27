スピードスケート女子団体パシュートで１８年平昌五輪金メダルなど五輪３大会連続メダルを獲得し、３月に現役引退を表明した佐藤綾乃さんが２６日に自身のインスタグラムを更新。「だーーーいすきな２人と久しぶりに会えて嬉しかったお祝いもしていただきました、、、♡ありがとう」とつづり、３ショットなどを投稿した。隣に写っていたのは体操女子で２１年東京五輪種目別ゆか運動銅メダルで現在は日本協会強化本部