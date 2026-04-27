先輩芸人への礼を欠いたお笑い評――。YouTuberカジサックとしても活躍するお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太が4月26日、自身の発言の“真意”を説明し、物議を醸している。発端は、4月20日に公開されたヒカルのYouTube。ヒカルがタモリについて「まったく面白いと思ったことない」と語ると、カジサックも「好みってあるやん？」と前置きしつつ「俺は正直……そんなですよ」と同調したのだ。この発言然りだが、カジサッ