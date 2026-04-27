薩摩酒造やソラシドエアなどが共同で芋焼酎を開発し、お披露目会が開かれました。 (女性)「フルーティーで飲みやすくてあっという間になくなった」 新たに開発されたオリジナル芋焼酎「そらより。」です。 薩摩酒造や航空会社ソラシドエア、ゲストハウスなどを運営する地域商社推進機構と枕崎市が共同開発しました。 枕崎市では農家の担い手が減り使われない畑が増えるなど課題となっています。そこで4者はお