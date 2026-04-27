アメリカ・カリフォルニア州の現地時間4月19日、韓国のアーティスト・G-DRAGONが、音楽イベント「コーチェラ・フェスティバル」に出演し、そのステージ衣装が日本でも話題となった。G-DRAGONが着用していたのは、日本人デザイナー・田中大資氏が手がけたジャケットで、カラフルなビジューが全面にあしらわれた華やかな一着だ。制作には約720時間を要したとされ、細部までこだわった装飾が目を引く仕上がりとなっている。「日本人