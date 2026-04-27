日本野球機構(NPB)は27日、12球団の現役野球選手を対象とした「セカンドキャリアに関するアンケート」の結果を発表しました。アンケートの対象となるのは、2025年に開催された「第22回みやざきフェニックス・リーグ」に参加した選手たち。平均年齢23.1歳、球団在籍平均年数3.3年、回答者平均年俸940万円の270名が無記名で回答しました。調査の結果、116人(43.0％)が引退後の生活に“不安がある”と回答。主な不安の要素として、「