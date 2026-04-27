リーズに所属する日本代表MF田中碧のパフォーマンスには及第点が与えられている。FAカップ準決勝が26日に行われ、リーズはチェルシーと対戦。23分にエンソ・フェルナンデスに先制点を許すと、最後まで追いつくことはできず、0−1で敗れ、1973年以来となる決勝進出を逃している。この試合も先発出場し、公式戦5試合連続でスタメンに名を連ねた田中は74分までプレーした。試合後、選手採点を発表した地元メディア『リーズ・ラ