楽しみ広がる！スモアトースト アメリカやカナダで楽しまれている「スモア」というデザートをご存知ですか？熱で溶かしたマシュマロとチョコレートをクラッカーで挟んだもので、日本でもバーベキューやキャンプのデザートとして人気を集めています。 今回は、スモアをおうちで気軽に楽しめる「スモア風トースト」レシピをご紹介。オーソドックスなものから変わり種まで、いろいろなスモア風トーストを集めました。 さくさくの