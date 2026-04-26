【モデルプレス＝2026/04/26】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月25日、自身のInstagramを更新。手作りの中華料理4品を披露し、注目を集めている。【写真】56歳元おニャン子「高級中華店のクオリティ」麻婆豆腐・蒸し鶏・スープなど4品並ぶ食卓◆渡辺美奈代、手作り中華4品公開渡辺は「夜ごはん」とつづり、食卓に並んだ彩り豊かな手料理を公開。「＃コーンスープ」「＃麻婆豆腐」などのハッシュタグを添え、本格的な