渡辺美奈代、本格的な手作り中華4品披露「ラインナップが強すぎる」「ご家族が羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/26】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月25日、自身のInstagramを更新。手作りの中華料理4品を披露し、注目を集めている。
【写真】56歳元おニャン子「高級中華店のクオリティ」麻婆豆腐・蒸し鶏・スープなど4品並ぶ食卓
渡辺は「夜ごはん」とつづり、食卓に並んだ彩り豊かな手料理を公開。「＃コーンスープ」「＃麻婆豆腐」などのハッシュタグを添え、本格的な中華メニューが並ぶ様子を披露した。食欲をそそる麻婆豆腐や、タレをかけた蒸し鶏、豚肉の冷しゃぶ風おかず、ネギを添えた中華風コーンスープなどが丁寧に盛り付けられており、市販のクリームコーンを使ってコーンスープを作る様子も投稿している。
この投稿には「高級中華店のクオリティ」「ラインナップが強すぎる」「絶対におかわりする」「盛り付けのセンス抜群」「秒で完食しそう」「ご家族が羨ましい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳元おニャン子「高級中華店のクオリティ」麻婆豆腐・蒸し鶏・スープなど4品並ぶ食卓
◆渡辺美奈代、手作り中華4品公開
渡辺は「夜ごはん」とつづり、食卓に並んだ彩り豊かな手料理を公開。「＃コーンスープ」「＃麻婆豆腐」などのハッシュタグを添え、本格的な中華メニューが並ぶ様子を披露した。食欲をそそる麻婆豆腐や、タレをかけた蒸し鶏、豚肉の冷しゃぶ風おかず、ネギを添えた中華風コーンスープなどが丁寧に盛り付けられており、市販のクリームコーンを使ってコーンスープを作る様子も投稿している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「高級中華店のクオリティ」「ラインナップが強すぎる」「絶対におかわりする」「盛り付けのセンス抜群」「秒で完食しそう」「ご家族が羨ましい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】