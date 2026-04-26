人気声優の上坂すみれさん（34）が2026年4月17日、自身のインスタグラムを更新。透明感あふれる制服コーデを披露した。「フォロワーさまが60万人になりました！」上坂さんは、ボルドーのジャケットとチェック柄プリーツスカートにネクタイを合わせた制服風コーデやメガネをかけたアップショットなど9枚の写真を投稿した。「なんとInstagramのフォロワーさまが60万人になりました！」と報告し、「うわあ！めでたーい！皆さま、あり