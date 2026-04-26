俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第3話がきょう26日に放送されるのを前に、脚本を手がける弥重早希子氏のコメントが届いた。【動画】オフショットでも仲良すぎ…畑芽育と志田未来が『エラー』ポーズ共演同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナル