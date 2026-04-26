寝ても疲れが取れなかったり、口内炎ができやすくなったりするなど、春に調子を崩しがちな人は多いのではないでしょうか。不調を感じる場合、ビタミンB群不足が関係しているかもしれません。では、どのようなものを食べればビタミンB群を摂取できるのでしょうか。管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「マジで！？」これがビタミンB群を摂取するのに役立つ“便利食材”です！Q.「しっかり寝ても疲れが取れない」