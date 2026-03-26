ラ・リーガ 25/26の第32節 ヘタフェとバルセロナの試合が、4月25日23:15にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。 ヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェルミン・ロペス（MF）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、ルーニー・バルドグジ（MF）らが先